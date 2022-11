Sparkasse HRV : Langjährige Mitarbeiter geehrt

„Das ist eine der schönsten Veranstaltungen, die jedes Jahr wieder in meinem Kalender steht.“ Mit diesen Worten begrüßte Udo Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (HRV), die Ehrengäste der diesjährigen Jubilarfeier der Sparkasse HRV.

Udo Zimmermann bedankte sich bei den 43 Mitarbeiterinnen und 33 Mitarbeitern für ihre langjährige Verbundenheit zur Sparkasse HRV und betonte dabei die Besonderheit dieser Treue in der heutigen Zeit. in der viele häufiger ihren Arbeitsplatz wechseln.

In einer kleinen Zeitreise durch 40 Jahre Geschichte erinnerte Udo Zimmermann an besondere politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse in den Einstiegsjahren der Mitarbeitenden. Dabei blickte er beispielhaft auf die Einführung des Euros, der 2002 in Umlauf gebracht wurde, oder auf den Verkaufsstart des PC Commodore 64 in 1982 zurück – Entwicklungen, die auch das Arbeitsleben in der Sparkasse deutlich und für immer veränderten.