Schule in Rommerskirchen : Abordnung von Lehrerin - Gemeinde unterstützt Eltern

Schule in Rommerskirchen

An der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim gibt es Unmut über die Abordnung einer Klassenlehrerin. Foto: Stefan Schneider

Frixheim Auch im Rathaus kritisiert man das Behördenhandeln. Die Verwaltung will nun Eltern und Schulamt zu einem vermittelnden Gespräch zusammenbringen.

Die Gruppe von Eltern, die die Abordnung einer Klassenlehrerin von der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim nach Duisburg kritisiert hat, bekommt Unterstützung aus dem Rommerskirchener Rathaus. Auch dort ist man mit der Maßnahme nicht einverstanden. Die Gemeindeverwaltung hatte laut Rathaussprecher Sebastian Meurer schon vor den Sommerferien die Abordnungspraxis der Bezirksregierung Düsseldorf kritisiert und in Gesprächen mit dem Schulamt des Rhein-Kreises Neuss ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht. Dies wird nun in einer offiziellen Mitteilung an unsere Redaktion untermauert.