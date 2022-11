Ermittlungen in Mönchengladbach laufen weiter : Sparkasse Hardt öffnet nach Automatensprengung wieder

Am 26. Oktober wurde in Hardt ein Geldautomat gesprengt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Durch die Detonation entstand ein erheblichen Sachschaden. Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und SB-Terminal können auch weiterhin nicht genutzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gut anderthalb Wochen war die Sparkassenfiliale in Hardt geschlossen. Der Grund: In den frühen Stunden des 26. Oktober hatten unbekannte Täter erneut einen Geldautomaten der Filiale an der Vorster Straße gesprengt. Es gab eine erhebliche Detonation. Nicht nur der Geldautomat wurde zerstört, sondern auch das Gebäude, das auch als Wohnhaus genutzt wird. Wegen des Sachschadens war ein Filialbetrieb zunächst nicht mehr möglich. Am Freitag, 4. November, meldet die Stadtsparkasse: Die Aufräumarbeiten sind nunmehr abgeschlossen und die Gebäudeschäden provisorisch behoben. Die endgültige Wiederherstellung der Filiale werde sich jedoch noch über Wochen hinwegziehen.

Aber: „Ab Montag, 7. November, wird die Filiale Hardt zu den gewohnten Servicezeiten wieder geöffnet sein“, teilte der Sprecher der Stadtsparkasse mit. Da die kompletten Selbstbedienungsgeräte durch die Wucht der Explosion vollständig zerstört wurden, stehen diese allerdings noch nicht zur Verfügung. Das heißt: Geldautomat, Kontoauszugdrucker und SB-Terminal sind noch nicht ersetzt. Die Stadtsparkasse Mönchengladbach verweist dazu auf das SB-Angebot in ihren weiteren 21 Filialen.

Es war die zweite Geldautomatensprengung in der Sparkasse in Hardt. Schon amKostenpflichtiger Inhalt 6. Dezember war die Filiale Ziel von organisierten Verbrechern geworden. Ob die Täter zur selben Bande gehören, die im Oktober am Werk war, kann die Polizei nicht ausschließen. Die Automatensprenger vom Dezember konnten noch nicht gefasst werden. Damals und auch nach dem aktuellen Vorfall hat die Stadtsparkasse eine hohe Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Dieses Mal wurden 10.000 Euro ausgelobt.

Bei dem Fluchtwagen handelt es um eine hochmotorisierte Audi-Limousine. Nach Zeugenangaben flüchteten die Täter mit dem Auto in Richtung Hardter Landstraße und von dort weiter in Richtung A 52. Ähnliche Beobachtungen gab es bei der Automatensprengung am 6. Dezember 2021 in der Bank-Filiale.

Hinweise sind bereits bei der Polizei eingegangen, es gibt auch Videos von der Tat, die der Polizei von Anwohnern zur Verfügung gestellt wurden. Dennoch wird um weitere Hinweise gebeten. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen.

(gap)