Schule in Rommerskirchen : Gemeinde regelt Beiträge für Offenen Ganztag neu

Rommerskirchen Künftig wird die Finanzierung der Offenen Ganztagsschule vom Kita-Besuch von Geschwisterkindern entkoppelt.

Die Vorgeschichte: Nach einem Gerichtsurteil war deutlich geworden, dass die bis Ende 2018 in Rommerskirchen praktizierte Geschwisterregelung so nicht zulässig ist. Bis dahin wurde der OGS-Beitrag halbiert, wenn ein beitragspflichtiges Geschisterkind die Kindertagesstätte besuchte, wobei auch Kinder im letzten beitragsfreien Kita-Jahr automatisch als „beitragspflichtig“ eingestuft worden waren. Das aber ist nicht erlaubt. Zum 1. Januar dieses Jahres war die Satzung nachgebessert worden.

1) Die Ermäßigung der OGS-Beiträge für Geschwisterkinder aufgrund eines weiteren Kindes in der Kindertagesstätte oder in der Tagespflege wird abgeschafft.

3) Die unteren Einkommensgruppen werden entlastet. Bis jetzt waren Eltern ab einem Jahreseinkommen in Höhe von 15.000 Euro beitragspflichtig, ab August wird die Grenze bei einem Jahreseinkommen in Höhe von 20.000 Euro liegen. Im Rommerskirchener Rathaus hat man sich damit an der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten orientiert.