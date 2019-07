Ferien in Rommerskirchen : Kinder lernen in den Ferien den Einsatz für Andere

Bei der Ortsranderholung in Frixheim konnten die Kinder auch ausprobieren, mit welchen Handicaps Rollstuhlfahrer zurecht kommen müssen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Frixheim Bei der Ortsranderholung in Frixheim wurden in dieser Woche Empathie und Engagement gefördert. Heute ist Abschlussparty.

Von Sebastian Meurer

Mit einer um 14 Uhr beginnenden Abschlussparty endet am heutigen Freitag die Ortsranderholung für Kinder und Jugendliche auf dem Gelände der Gemeinschaftsgrundschule in Frixheim. Dabei können sich wie immer auch die Eltern einen Eindruck davon verschaffen, womit ihre Sprösslinge sich seit dem vergangenen Montag beschäftigt haben. Zum mittlerweile neunten Mal gestaltete das Kreisjugendamt mit seiner Reihe „Starke Kids“ das Programm. Diesmal lautete das Motto „Starke Kids setzen sich ein“, wobei es auch, aber nicht ausschließlich um den Schutz der Umwelt ging.

Dass Schüler streiken, um den Fokus von Politik und Gesellschaft noch stärker auf den Klimawandel auszurichten, sei nach den Worten von Andreas Bendt vom Kreisjugendamt nicht absehbar gewesen, „als das Konzept vor anderthalb Jahren entwickelt wurde.“ Unabhängig davon ist es zeitlos aktuell, wie die Aktivitäten in den acht angebotenen Workshops zeigten. Sich in die Lage anderer, zum Beispiel in die von Rollstuhlfahrern, zu versetzen, gelingt am besten, wenn man selbst eine Zeit lang im Rollstuhl verbringt und dabei Schwierigkeiten meistern muss, die bis dato unbekannt waren. Gleiches gilt, wenn die Kinder lernten, sich zeitweilig als „Blinde“ in ihrer Umgebung zu orientieren.

„Sich für andere einsetzen, ist nur dann möglich, wenn man sich in andere hineinversetzen kann“, erläutert Andreas Bendt die hieraus resultierende praktische Lehre. Auch mit den „basics“ der Ersten Hilfe wurden die Jungen und Mädchen – es machten fast ausnahmslos Grundschüler mit – in den vergangenen Tagen mit Unterstützung der DRK-Rettungswache vertraut gemacht. In einem anderen Workshop gibt es um Nachhaltigkeit und die Vermeidung, getreu der Devise „Was noch gebraucht werden kann, ist kein Müll“, wie Bendt sagt. Zu Gast war auch Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens, der die Gelegenheit zu einer „Sprechstunde“ für die jüngsten Einwohner der Gemeinde nutzte.

Von den Kindern in Beschlag genommen wurde das gesamte Schulgelände, inklusive der benachbarten Turnhalle. Auf den Bauspielplatz, der sonst mehr als die Hälfte der teilnehmenden KInder in seinen Bann schlägt, wird bei der Reihe „Starke Kids“ durchweg verzichtet, die im jährlichen Wechsel bei den Ortsranderholungen in Frixheim und Rommerskirchen angeboten wird. Insgesamt tummelten sich in dieser Woche 122 Kinder auf dem Schulgelände, wobei Friederike Winterberg als Leiterin auf die Hilfe von 20 Ehrenamtlern im Alter von 14 bis 25 Jahren zählen konnte, die ihr zur Seite standen. Viele sind bereits regelrechte Veteranen beim Ferienprogramm, was nicht allein für ihr Engagement als Betreuer gilt, haben doch etliche schon als aktive Teilnehmer Bekanntschaft mit der Ortsranderholung geschlossen.