Strukturwandel in Rommerskirchen : Mertens sieht Chancen für Batterieproduktion am Gillbach

Montage von Unterböden mit Batterie für Elektro-BMW in Leipzig. Eine Batteriefirma könnte auch in Rommerskirchen Platz finden. Foto: dpa/Jan Woitas

Rommerskirchen Für den Bürgermeister böte eine solche Ansiedlung eine gute Zukunftsperspektive im Rheinischen Revier.

Der sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vollziehende Strukturwandel im Rheinischen Revier durch den perspektivischen Ausstieg aus der Braunkohle beschäftigt Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens stark. Zwei Kernfragen dabei: Wo und wie können in der Region neue Arbeitsplätze geschaffen werden – als Ersatz für die Jobs, die in der Braunkohlesparte wegfallen? Eine mögliche Antwort: Durch Ansiedlung einer Firma, in der Batteriezellen für Elektroautos hergestellt werden. Und Mertens hält es sogar für durchaus realistisch, dass sich ein solches Unternehmen auf Rommerskirchener Gebiet ansiedeln könnte.