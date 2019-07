Disc Dog Challenge in Rommerskirchen : Gelungene Premiere für Hundefrisbee-Turnier

Rommerskirchen Die Veranstaltung Disc Dog Challenge machte erstmals in Rommerskirchen Station.

Frank Funke war voll des Lobes. Seit 14 Jahren ist er im Hundesport aktiv, seit sieben Jahren organisiert er mit seiner Frau Sandra die Disc Dog Challenge, eine Turnierserie, in der Hund und Halter als Team antreten und gemeinsam zeigen, was sie an der Frisbee-Scheibe können. Nun machte die Veranstaltung erstmals in Rommerskirchen Station – und war ein voller Erfolg. „Das war von Seiten der Gemeinde, der Politik und diverser anderer Beteiligter für mich die beste Unterstützung, die ich bisher erlebt habe“, urteilte Funke. Dabei sei sie in anderen Städten, wie zum Beispiel Dormagen, durchaus auch schon sehr gut gewesen.