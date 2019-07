Menschen in Bildern und Geschichten : Porträts zeigen Rommerskirchens Vielfalt

Foto: Nico Weckbecker 4 Bilder Porträts zeigen Rommerskirchens Vielfalt.

Rommerskirchen Annette Greiner hat mit Fotograf Nico Weckbecker ein ungewöhnliches Projekt mit Bildern und Texten gestartet.

Annette Greiner ist ein empathischer Mensch. Vielleicht hat sie deshalb den Beruf der Psychologin ergriffen. Doch auch privat interessiert sie sich für ihre Mitbürger, für ihre Geschichten, ihre Schicksale, ihre Freuden. Daraus und aus einer Reihe in einer ihrer bevorzugten überregionalen Wochenzeitungen, in der unter dem Titel „Wer sind Sie?“ querbeet ganz unterschiedliche Zeitgenossen vorgestellt werden, ist jetzt ein Projekt mit dem Titel „Mensch Rommerskirchen“ entstanden. Dahinter stehen textliche und fotografische Porträts von Bürgern aus der Gillbachgemeinde, basierend auf Interviews, die Greiner mit ihnen führte, und auf Fotos, die Nico Weckbecker (38) von ihnen anfertigte.

Annette Greiner ist vor einigen Jahren aus dem Ruhrgebiet an den Gillbach gezogen und somit fast noch „Neubürgerin“, wie so viele andere auch, die sich zuletzt in Rommerskirchen niedergelassen haben. Denn die Gemeinde erfreut sich als Wohnort einer wachsenden Beliebtheit. Was der 52-Jährigen mit dem Blick der anfangs noch Außenstehenden auffiel: „Die Menschen, die hier leben, wissen oft so wenig voneinander. Ich wünsche mir, dass sie mehr voneinander mitbekommen und ein Stück aus ihrer Anonymität rücken.“ Auch eine gewisse Kluft zwischen Alteingesessenen und Neubürgern will sie festgestellt haben, und die möchte sie gerne überbrücken helfen. Ihr Projekt soll das Gemeinwesen fördern, sagt sie: Es soll quasi die Seele des Dorfes widerspiegeln.“ Und jeder Zugezogene habe etwas Wertvolles, das er beisteuern könne, ist sie überzeugt.

Info Mehr als eine Ansammlung Häuser Was Projekt „Mensch Rommerskirchen". Wer Initiatorin ist Annette Greiner. Sie arbeitet mit dem Fotografen Nico Weckbecker. Internetseite www.menschrommerskirchen.de Leitsätze „Unsere Gemeinde ist mehr als die Ansammlung von Häusern. Sie ist geprägt von den Menschen, die in ihr leben.“

Ihren ersten Interviewpartner hat sie irgendwann einfach angesprochen, nachdem er ihr mehrfach beim Einkaufen im Supermarkt aufgefallen war. Stets sei der Mann in Begleitung seines kleinen Sohnes gewesen, und die Geschichte dahinter habe sie interessiert. Es war eine traurige, wie sich herausstellte, doch Greiner wurde von der Familie nach Hause eingeladen und erlebte dort eine „sehr schöne Begegnung“, wie sie erzählt.

Die Psychologin erlebt die Bevölkerung Rommerskirchens als vielfältig, und dies möchte sie in ihren Porträts auch abbilden. Deshalb fokussiert sie sich auch nicht auf jene, die oft im Lichte der Öffentlichkeit stehen, sondern will möglichst viele Facetten der Gesellschaft am Gillbach zeigen: Junge und Alte, Männer und Frauen, Menschen mit Behinderung, mit Tätowierungen, Traditionalisten und Innovative. Und sie möchte die Ortsteile abdecken. Noch sei ihre „Sammlung“ zu sehr auf Eckum, Nettesheim und Butzheim konzentriert.

Am Ende sollen es maximal 50 Personen sein, die Greiner und Weckbecker porträtiert haben. Einige sind bereits auf der Seite www.menschrommerskirchen.de im Internet zu finden, die Anfang der Woche bereits 5000 Mal angeklickt worden war, wie die Initiatorin berichtet.