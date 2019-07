Sport in Rommerskirchen : Politiker empfangen erfolgreiche Fußballer im Ratssaal

Rommerskirchen Der Aufstieg der SG Rommerskirchen/Gilbach in die Bezirksliga wurde gebührend gewürdigt.

Dem einen oder anderen werden sie wohl aufgefallen sein, die jungen Männer in den rot-schwarzen Trainingsanzügen, die sich vor dem Rathaus versammelt hatten. Wer die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause besuchte, erlebte dann kurz darauf, wie die gesamte Gruppe geschlossen in den Ratssaal einzog, begleitet von kräftigem Beifall. Denn bei den unerwarteten Gästen handelte es sich um die Fußballer der SG Rommerskirchen/Gilbach, die gerade den Aufstieg und damit nach zweijähriger Unterbrechung die Rückkehr in die Bezirksliga unter Dach und Fach gebracht hatten. Und das auch noch als Meister ihrer Kreisliga-Gruppe, wofür die Politiker dem Team von Trainer Dennis Zellmann lautstark Respekt zollten.

Lohn waren – auch dank der beiden guten Torhüter Oliver Wirtz und Kevin Zur – eine starke Leistung in der Defensive, die in der Endabrechnung die beste der Liga war. Doch auch in allen anderen Mannschaftsteilen agierte die SG in der zurückliegenden Saison meisterlich. Das drückte sich bei den Abschlüssen aus. Ins gegnerische Tor traf Rommerskirchen stolze 102 Mal.