Kinderbetreuung in Rommerskirchen : Acht neue Babysitterinnen sind für Einsätze bereit

Rommerskirchen Sie wurden im „Sonnenhaus“ ausgebildet.

Die Gemeinde wächst. Und weil Rommerskirchen gerade als Wohnort für Familien mit zum Teil noch kleinen Kindern attraktiv ist, steigt auch der Bedarf an Betreuung. Neben der in den offiziellen Betreuungsformen wie Kindertageseinrichtungen oder offenen Ganztagsschulen benötigten viele Familien auch außerhalb der Öffnungszeiten der Bildungseinrichtungen Hilfe von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rommerskirchener Rathaus.

Und darauf wird reagiert: Um Interessenten mit den Aufgaben eines Babysitters vertraut zu machen, bietet die kommunale Kindertagesstätte „Familienzentrum Sonnenhaus“ jährlich für interessierte Jugendliche ab 14 Jahren einen Babysitterkursus an. Vor wenigen Tagen hat es dieses Angebot erneut gegeben – mit beachtlichem Erfolg. Denn laut Gemeinde konnten acht neue Babysitterinnen für den Einsatz am Gillbach gewonnen werden.

Beim Babysitter-Kursus gibt es einen Einblick in die Versorgung von Kleinstkindern bis hin zu Kindern im Schulalter. Neben Spielideen und Ratschlägen für die Versorgung von Wickelkindern wurden den Teilnehmerinnen praktische Tipps zum Thema schlafen, schreien, Wutanfälle und ähnliches an die Hand gegeben. Ein anderer Aspekt: Was tun bei Kinderunfällen? Informationen zu Erste-Hilfe-Leistungen am Kind durfte nicht fehlen.