Gericht in Oldenburg : Corona-Schnelltest an Schule ist keine Körperverletzung

Corona-Schnelltest an Schule ist keine Körperverletzung

Gericht in Oldenburg

Oldenburg Eine Mutter aus Aurich hatte einen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wegen Körperverletzung angezeigt. Ihr Kind und dessen Klassekameraden hatten zuvor Kontakt zu einem positiv getesteten Kind.

Ein Corona-Schnelltest in der Schule ist nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Oldenburg keine Körperverletzung. Der 1. Strafsenat verwarf den entsprechenden Antrag einer Mutter aus dem ostfriesischen Aurich, wie das Gericht am Donnerstag zu einem Beschluss vom 10. Mai mitteilte (Az. 1 Ws 141/21). Der Antrag der Frau sei aus formellen Gründen unzulässig, aber auch in der Sache unbegründet. Es liege kein hinreichender Tatverdacht einer Körperverletzung im Amt vor - der Schnelltest sei zulässig gewesen. Tests seien insgesamt verhältnismäßig, um eine große Zahl von Menschen vor einer möglichen Infektion zu schützen.