Konzerte im Garten der Kreuzkirche : Musikalische Samstage in Frixheim

Frixheim Mit der Band „Flexible Tones“ startete am Samstag der Frixheimer Sommer an der Kreuzkirche.

Pfarrer Thomas Spitzer hat sich für die Ferien wieder einmal viel einfallen lassen. Fünf Mal noch wird es an den kommenden Samstagen an der Kreuzkirche sommerlich musikalisch unterlegt, locker-feierlich und gesellig zugehen. Den Anfang hat am Samstag die Sinnersdorfer Band „Flexible Tones“ gemacht. Deren Name ist Programm, denn die sechsköpfige Rock- und Karneval-Coverband hat eine ganze Menge zu bieten. Vor allem ist es unangestrengte Musik, die gefällt, weil die Combo bekannte Songs aufgreift und auf eine sehr eingängige Weise überbringt. Das macht auf der Bühne schon was her: Trompete, Saxophon, zwei Gitarren, Keyboard, Bass und Drums, ergänzt und abgerundet durch zwei Vocals und ein Background Vocal.