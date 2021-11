Konflikt in der Kirche : Kirchengemeinde Alpen sieht sich „bürokratisch gefangen“

Alpen Das Verhältnis der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen zum Kirchenkreis in Moers bleibt angespannt. Die Sorge vor einer Explosion der Verwaltungskosten ist groß. Pfarrer sprechen von bürokratischer Gefangenschaft.

Der Konflikt zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen und dem Kirchenkreis Moers schwelt seit Jahren. Hauptkritikpunkt aus Sicht der Alpener sind vor allem die rasant ansteigenden Kosten für den zentralen Verwaltungsapparat. „Unseren eigenen Verwaltungskosten von 40.000 Euro stehen inzwischen Kosten in Höhe von 120.000 Euro aus Moers gegenüber. Man muss offen sagen: Das ist zu viel“, sagt Pfarrer Hartmut Becks am Sonntag im Rahmen der außerordentlichen Gemeindeversammlung.

Hartmut Becks reicht das nicht: „Es arbeiten bald doppelt so viele Menschen in der Verwaltung, als es Pfarrer gibt. Ein Unding. Wenn der Verkündungsdienst schrumpft, muss in gleichem Maße auch Verwaltung schrumpfen. Wir schwächen, indem wir uns in Verwaltungsaufgaben verlieren.“