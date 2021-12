Evangelische Frauenhilfe : Abschied vom Kreisverband Lennep

Radevormwald Der Kreisverband Lennep der Evangelischen Frsuenhilfe Frauenhilfe kümmerte sich mehr als 30 Jahre um die Belange der Frauen. Jetzt ist Schluss, weil der Nachwuchs fehlt.

Katrin Weber war seit 2015 Vorsitzende des Kreisverbandes Lennep der Evangelischen Frauenhilfe, der sich mehr als 30 Jahre für Frauenfragen und für die Belange der Frauen im Kirchenkreis eingesetzt hat. Ihre Vorgängerinnen waren Irmgard Girolstein und Karin Neveling. Der Kreisverband hat den Austausch zwischen den Leiterinnen der Frauenkreise in den einzelnen Gemeinden gefördert und als Bindeglied zwischen den Frauengruppen und dem Landesverband agiert. Vom Kreisverband verabschiedeten sich Katrin Weber und viele Unterstützerinnen mit einem Gottesdienst in der lutherischen Kirche an der Burgstraße.