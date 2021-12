Heiligabend : Neu: Weihnachtsgeschichte „hybrid“

Hilden Die Evangelische Kirchengemeinde Hilden hat ein besonderes Krippenspielprojekt gestartet. Ein Teil soll live an Heiligabend in der Kirche zu sehen sein, den anderen Teil gibt es coronakonform auf Youtube.

Das Krippenspiel wird an Heiligabend, 24. Dezember 2021, in der Friedenskirche, Molzhausweg, aufgeführt.

So klappt der große Mülltonnen-Tausch in der Gemeinde Issum

Ab Montag werden die ersten neuen Papiertonnen verteilt : So klappt der große Mülltonnen-Tausch in der Gemeinde Issum

Chor-Konzert in Radevormwald : Adventsmusik in der Martini-Kirche

In der Zeit vor Weihnachten werden die Friedensspatzen zum Engelschor des Krippenspiels am Heiligen Abend, die sich mit den schauspielerischen Szenen abwechseln. 18 der Darsteller haben Sprechrollen. Unterstützt werden die Kinder von den Konfirmanden.

Bereits im vergangenen Jahr, als viele der Präsenzgottesdienste an Heiligabend in den einzelnen Kirchengemeinden abgesagt worden waren, hatten sich Verena und Andrè Kipp ehrenamtlich engagiert.

Beruflich arbeitet Verena Kipp als Physiotherapeutin, ihr Mann ist Programmierer. Seit den Sommerferien vergangenen Jahres hatte das Ehepaar ein Krippenspiel geplant und dann mit den Kindern einzelne Drehsequenzen aufgenommen. In dem Film hatten die Darsteller Interviews zum Thema Weihnachten aufgenommen, die sich mit Rückblenden in die Zeit der Weihnachtsgeschichte abwechselten. Damals wurde das Krippenspiel online gezeigt. In diesem Jahr gibt es ein neues Drehbuch. Neu ist auch, dass eine Live-Version für in der Kirche geplant ist.

Wenn Kinder die Weihnachtsgeschichte nachspielen, sind voll besetzte Kirchenbänke garantiert: Die Krippenspiel-Gottesdienste an Heiligabend zählen zu den am besten besuchten kirchlichen Veranstaltungen überhaupt, berichtet die Evangelische Kirche in Deutschland. Begonnen hat alles im Wald von Greccio, in Italien, 1223. So die Legende. Damals soll der heilige Franz von Assisi das Weihnachtsevangelium nachgespielt haben, mit echten Menschen und Tieren. Das gilt als Ursprung der Krippenspiele und der Weihnachtskrippen.