Rheinberger Karneval : Noah Geerkens ist neuer Prinz der Rhinberkse Jonges

Rheinberg Die Rhinberkse Jonges haben einen neuen Regenten: Der 25-Jährige setzte sich im dritten Wahlgang durch. Kevin Dziekonski ist sein Hofmarschall und Niels Uebbing sein Zeremonienmeister. Das Motto der Session lautet in Rheinberg „Wie noch nie“.

Mit der Wahl hat der Elferrat der Rhinberkse Jonges einen Generationenwechsel vollzogen. Neben Noah Geerkens hatten sich Fabian Körber und Henning Bangert am Samstagabend im Saal der Gaststätte Punto zur Wahl gestellt, beide sind Mitte und Ende 20. Der Elferrat vollzog die geheime Wahl in einem Bauwagen, den die Karnevalisten vor das Punto gezogen hatten. Wahlleiter war, wie es bei den Karnevalisten aus Berka üblich ist, der bis dato amtierende Prinz Matthias Plugge.

Überblick Ihren ersten Auftritt haben Prinz Noah Geerkens „der Meisternde“, Hofmarschall Kevin Dziekonski und Zeremonienmeister Niels Uebbing noch in diesem Jahr bei den Stadtmeisterschaften im Gardetanz – vorausgesetzt, diese können angesichts der steigenden Corona-Zahlen stattfinden. Am 29. Januar steht der erste große Stadtwachenball an, da gibt es dann die Insignien für Prinz Noah, den Meisternden: Einen persönlichen Orden und das Zepter, das ihm Stadtwachenkommandant Florian Gessmann übergibt. Bei allen Karnevalsveranstaltungen der Rhinberkse Jonges gilt die 2G-Regel.

Manches Mal endet ein Abend für einen Prinzen auch erst morgens um drei Uhr. „Das ist keine Hürde für uns, das kennen wir schon“, versicherte Zeremonienmeister Niels Uebbing. Die neue Uniform sitzt bei ihm wie angegossen, genau wie beim Hofmarschall Kevin Dziekonski und beim Prinzen. Der muss sich nur noch an den Hut gewöhnen, der aber leichter sei als er aussehe. Dass er mit den einen Meter langen Federn obendrauf oft aneckt, das nimmt er in Kauf. „Wir sind übrigens der einzige Karnevalsverein, dessen Prinzenhut sechs Federn hat, die über Kreuz gesteckt sind“, so Vizepräsident Lars Kisters.

Prinz zu sein, ist für Noah Geerkens, „eine Rolle, die hat man noch nie gespielt. Da spielt das Alter keine Rolle.“ Spontan habe er sich am Samstagabend entschieden, zur Prinzenwahl anzutreten. „Für mich war aber klar: Wenn ich gewählt werde, müssen die beiden mit ins Boot.“ Die beiden – das sind sein Hofmarschall und Zeremonienmeister, Rechtsreferendar am Landgericht Kleve der eine, Mitarbeiter bei der Lineg in Moers der andere. Sie sind natürlich alle geimpft, freuen sich auf die Session, in der ab Altweiber-Donnerstag ein Termin den anderen jagt. Und sollte wegen Corona auch das geplante große Fest am Rosenmontag im Saal bei Punto nicht stattfinden können, dann, sagt Präsident Rams, „wird der Prinz gefragt ob er auch 2023 das Zepter in die Hand nehmen will“.