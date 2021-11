Verein Klartext für Kinder in Rheinberg : Wunschbaum für bedürftige Kinder

Die Aktion Wunschbaum soll bedürftigen Kindern helfen (v.l.): Michael Paßon, Daniel Peetz, Maria Welling, Iris Itgenshorst und Dietmar Heyde. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Verein Klartext für Kinder ist auch in Rheinberg aktiv. Rund 300 Geschenke für Jungen und Mädchen sollen mit der Weihnachtsaktion den Weg unter den heimischen Christbaum finden. Die Stadtverwaltung unterstützt das.

Von Erwin Kohl

Eine gute Idee findet ihre Fortsetzung. Als der Verein Klartext für Kinder im vergangenen Jahr erstmals in der Filiale der Sparkasse einen „Wunschbaum“ aufgestellt hat, war der Erfolg überwältigend. Nach nur wenigen Tagen hatten die Rheinberger die rund 100 Wunschzettel abgenommen und in Geschenke für bedürftige Kinder umgewandelt. Neben der Sparkasse wird sich nun zusätzlich das „Budberger Blümchen“ an der Aktion beteiligen. Insgesamt sollen so rund 300 Geschenke den Weg unter den Christbaum finden und auf diese Weise Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Der Verein möchte die Gelegenheit nutzen, um künftig weitere Angebote wie die Einzelfallhilfe, Fußballcamps, das rollende Kinderrestaurant, für das Gastronomen kostenlos warme Mahlzeiten zubereiten, oder die Frühstückstafel zu etablieren. Bei Letzteren geht es längst nicht nur darum, Kinder satt zu machen, erklärt die Vereinsvorsitzende Maria Welling: „Für die Kinder sind die Kontakte zu unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr wichtig. Oft ist es so, dass sie von der Schule nach Hause kommen und niemand da ist.“

Info Ab 17. November gibt es die Geschenk-Zettel So geht’s Einfach von den Wunschbäumen in der Sparkasse (Bahnhofstraße) oder im „Budberger Blümchen“ ab 17. November einen Zettel nehmen und die Geschenke (bis zu 25 Euro) bis zum 3. Dezember dort abgeben.

Bürgermeister Dietmar Heyde macht die Armut von Kindern in unserem Land fassungslos: „Dass es diese Tafeln überhaupt geben muss, ist ein Skandal.“ Aber der Bedarf geht sogar noch weit darüber hinaus. Was Sozialarbeiter und Betreuer der Jugendämter in den Familien erleben, klingt schier unglaublich. „Wir kaufen aus unseren Spendenmitteln sogar Betten, weil viele Kinder bis dahin auf dem Fußboden schlafen mussten. Das konnte ich mir bis dahin in einem reichen Industrieland nicht vorstellen.“

Bargeld gibt es vom Verein nicht. Stellen die Betreuer in einem Gespräch mit den Eltern einen Mangel fest, reichen sie einen entsprechenden Antrag ein. Wenn dieser nach spätestens 14 Tagen bewilligt ist, gehen sie mit den Familien einkaufen und reichen die Rechnung an Klartext weiter. Allerdings sei das Schamgefühl bei vielen Eltern so groß, dass sie nicht um Hilfe bitten. In diesem Fall sind es oft äußere Anzeichen, die den Verein aktiv werden lassen. „Wenn ein Kind mit Pantoffeln in den Kindergarten kommt, ist irgendwas nicht richtig“, sagt Maria Welling.

Dass Missstände dieser Art überhaupt entstehen, sei ein grundsätzliches Problem, sagt Geschäftsführer Michael Paßon: „Es gibt ja die Grundsicherung in Deutschland. Aber man müsste Kaufmann sein, um mit dem Hartz IV-Satz klarzukommen.“ Es mache ihn wütend, wenn er sehe, dass beide Elternteile sich abrackerten und mit ihrer Familie dennoch unter dem Existenzminimum leben müssten.

Auch Klartext für Kinder spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie, in der viele der insgesamt 120 Ehrenamtler ihr Engagement aufgegeben haben. „Es fehlt uns nicht an Spendengeldern oder Ideen, sondern an ehrenamtlicher Unterstützung. Den Aufwand bestimmt dabei jeder selber, indem er sich ein Projekt aussucht, das in seinen zeitlichen Rahmen passt.“

