Hoppeditz-Erwachen in Bönninghardt : Auf der Hei beginnt das süße Leben

Bönninghardt Auch auf der Bönninghardt ist der Hoppeditz wieder erwacht – er wurde schrittweise geweckt, nachdem er dieses Mal zwei Jahre lang schlafen musste. Die Besenbinder stellen die Karnevalssession 2021/22 unter das Motto „Dolce Vita“.

Eigentlich wäre der Hoppeditz auf der Bönninghardt in diesem Jahr schon zum 52. Mal erwacht, aber da hat Corona den Besenbindern einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. So musste er 2020 gezwungenermaßen ein Jahr länger schlafen – dafür ist er nun umso ausgeruhter. Geweckt wurde er durch den Elferrat des Besenbinder Karnevals und die rund 100 erschienenen Gäste, einschließlich des Bürgermeisters Thomas Ahls und der Mitglieder des Elferrates aus dem Nachbardorf Veen. Natürlich geschah das Ganze in der Bönninghardter Traditionsgaststätte Thiesen unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung. Es galt 2G: Die Teilnehmer mussten genesen oder geimpft sein, und das wurde kontrolliert: Jeder musste vor dem Eintritt sein gültiges Impfzertifikat oder den Genesen-Nachweis zusammen mit dem Personalausweis vorzeigen.

Aufgeweckt wurde der närrische Mann alias Peter Nienhaus, zweiter stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Alpen, schrittweise, denn wer wird schon gern plötzlich aus einem zweijährigen Schlaf gerissen. Als Wecker dienten elf Ballons in der Form des Coronavirus, die zum Platzen gebracht wurden. Sie standen symbolisch für elf „G“, wie „Gebützt“, „Getanzt“, „Gesungen“, „Getrunken“, „Geschunkelt“ und andere Worte mit G. „Mit jedem geplatzten Ballon“, so Elferratspräsident Timo Rayermann, „soll ein Teil des Virus verschwinden und Platz machen für die schönen Dinge des Lebens.“

So wurde der Hoppeditz mit jedem geplatzten Ballon ein bisschen wacher, bis der zwölfte Ballon an die Reihe kam und das Motto der kommenden Session offenbarte, welches der Sitzungspräsident des Elferrates, Leo Sonneveld, verkündete: „Dolce Vita auf der Hei, Bella Italia, da simmer dabei“ lautet es. So wird sich die gesamte Session um italienische Klischees wie Vespa, Pizza und andere aus dem sympathischen Land am Mittelmeer drehen. Den Gästen gefiel es, und auch der Hoppeditz war nach der Verkündung hellwach.