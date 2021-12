Neukirchener Erziehungsverein : Offizieller Amtswechsel in der Direktion

Mathias Türpitz, Hans-Wilhelm Fricke-Hein, Ulla Ehrmann, Frank Rusch, Barbara Rudolph, Annegret Puttkammer, Kai Wessels, Wolfram Syben, Siegmund Ehrmann, Christa Wolters und Thorsten Latzel bei der Verabschiedung. Foto: Andrea Leuker

Neukirchen-Vluyn Über 17 Jahre war Hans-Wilhelm Fricke-Hein im Neukirchener Erziehungsverein tätig. Bereits im Dezember 2020 trat er in den Ruhestand. Die offizielle Staffelübergabe an seine Nachfolgerin Annegret Puttkammer fand nun, ein Jahr später, statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

2020 war für den Erziehungsverein ein Jubiläumsjahr – „175 Jahre voller Leben“, welches mit vielen Veranstaltungen gefeiert werden sollte. Unter anderem auch mit der Verabschiedung von dem Direktor und theologischen Vorstand des Erziehungsvereins, Hans-Wilhelm Fricke-Hein. Die Verabschiedung war im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs zu Beginn des neuen Kirchenjahres vorgesehen, dieser fiel jedoch mitten in den Corona-Lockdown. So trat Hans-Wilhelm Fricke-Hein ohne offizielle Verabschiedung in den Ruhestand.

Dies wurde nun am Samstag in der evangelischen Dorfkirche mit einem feierlichen Gottesdienst zum ersten Advent nachgeholt. Der Direktor im Ruhestand wurde ganz offiziell von seinem Dienst entpflichtet und seine Nachfolgerin Direktorin Annegret Puttkammer in ihr Amt eingeführt, auch wenn der Amtswechsel bereits vor genau einem Jahr vollzogen worden war. Mehr als 80 Gäste nahmen unter strengen Corona-Regeln am Gottesdienst in der Dorfkirche Neukirchen teil und würdigten beide Direktoren mit viel Applaus, als sie vom Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland Thorsten Latzel und dem Superintendenten des Kirchenkreises Moers Wolfram Syben ihre offiziellen Weihen erhielten.

Info Neukirchener Erziehungsverein Beschäftigte Der 1845 von Pfarrer Andreas Bräm gegründete Neukirchener Erziehungsverein gehört zu den größten deutschen Kinder- und Jugendhilfeträgern. Rund 2400 Beschäftigte arbeiten insgesamt in den verschiedenen Bereichen des diakonischen Unternehmens.

17 Jahren hatte Fricke-Hein das Amt des Direktors des Neukirchener Erziehungsvereins inne. Der gebürtige Niederrheiner absolvierte sein Theologiestudium in Bonn und kam nach mehreren Stationen als Gemeindepfarrer in Moers und Referent im Landeskirchenamt in Düsseldorf am 1. April 2003 zum Erziehungsverein. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Vorstand, Mathias Türpitz, leitete er das diakonische Unternehmen mit seinen heute rund 2200 Mitarbeitenden und über 5000 betreuten Menschen. In seine Amtszeit fielen wichtige Meilensteine für den Erziehungsverein: der Ausbau des Förderschulverbundes, der Neubau des Pflegezentrums Bonhoeffer-Haus in Krefeld-Hüls oder die Ausweitung der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; schließlich der Einstieg in die elementarpädagogische Arbeit durch die Übernahme von drei Kindertagesstätten in Duisburg und Wesel.