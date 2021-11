Aktion im Rheinberger Stadtpark : Einmaliger Kunstmarkt für Feltisten

Rheinberg Im Spanischen Vallan in Rheinberg wurden Werke aus dem Nachlass des verstorbenen Bildhauers und Grafikers Leo Feltes angeboten. Das Interesse war groß: Schon bevor der Verkauf startete, bildete sich eine lange Schlange.

„Stefan Feltes hat hier an der Tür geklopft und gesagt, dass er das ganz toll findet, was wir hier machen, und dass er das gerne unterstützen würde“, erinnerte sich Manu Bechert, die mit ihrem Freund Renan Cengiz seit einem Jahr im Spanischen Vallan ein künstlerisches Zuhause gefunden hat. Rund 300 Bilder und Plastiken vom Rheinberger Bildhauer und Grafiker Leo Feltes fanden kurze Zeit später den Weg in den Vallan. Weil es der erklärte Wunsch der Feltes-Söhne war, dass die Werke ihres Vaters einen Platz in Rheinberger Haushalten finden sollten, fand am Sonntag rund um den markanten Turm im Stadtpark ein einzigartiger Kunstmarkt statt.