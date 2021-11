Verkehrsunfall in Rheinberg : Auto kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum

Rheinberg Die Feuerwehr Rheinberg hat einen Mann aus seinem Auto befreit. Der18-Jährige war mit seinem Wagen in Ossenberg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Unfallursache ist unklar.

Schwerer Verkehrsunfall In Rheinberg ist ein Mann aus Alpen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährge in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Auto auf der Xantener Straße aus Richtung Zollstraße gekommen und in Richtung Drüpt unterwegs gewesen. In Ossenberg sei er gegen 1.43 Uhr auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichteten die Ermittler. Der Mann sei in seinem Auto eingeklemmt worden. Er sei mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit und medizinisch versorgt worden, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg. Der schwer verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die B57 sei zwischen Drüpter Straße und Zollstraße bis 5.15 Uhr gesperrt gewesen und der Verkehr umgeleitet worden. Von der Rheinberger Feuerwehr waren die Einheiten Millingen, Ossenberg und Borth/Wallach sowie der Rüstwagen Rheinberg im Einsatz.