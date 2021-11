Sankt Martin : So leuchtend schön waren die Umzüge am Wochenende

Foto: Armin Fischer (arfi) 8 Bilder So war Sankt Martin 2021 in Xanten, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck

Rheinberg/Alpen/Sonsbeck Rabimmel, rabammel, rabumm – mit fröhlichen Liedern folgten tausende Kinder am Wochenende St. Martin, der hoch zu Ross voran ritt. Wir zeigen eine Auswahl an Bildern aus Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten.

In Alpen schlüpfte am Freitag wieder Vize-Bürgermeister Kurt Verhülsdonk in die Rolle des heiligen Mannes (Bild links oben), der tags zuvor als Martin auch in Menzelen im Einsatz gewesen war. Anders als sonst fand die feierliche Mantelteilung diesmal nicht im Park am Marienstift statt, wo die Bewohner immer einen guten Blick auf das Geschehen hatten. Um die gebotenen Abstände einhalten zu können, wurde das Martinsspiel auf dem großen Spielplatz aufgeführt. Das Martinskomitee hatte 1395 Tüten gepackt für Kinder und Senioren. Ebenfalls am Freitag machten sich die Kinder in Hamb mit bunten Laternen auf den Weg, um St. Martin zu ehren (Bild rechts oben). Start und Zielpunkt war das Hubertushaus, wo die Martinstüten dann durch die Fenster verteilt wurden. Darin befand sich neben Leckereien auch eine Geschichte, die zum Nachdenken anregen soll. Reichlich Lesestoff gab’s auch beim Umzug in Sonsbeck, der am Samstag zum 75. Mal durch die Straßen zog (Foto unten links). Anlässlich des Jubiläums gab der St.-Martin-Verein eine Chronik heraus, mit einem Blick auf das Brauchtum damals und heute. Der gewaltige Lichterzug zog vom Neutorplatz aus los, erstmals begleitet von gleich fünf Musikvereinen. Unterwegs waren nicht nur die Laternen der Kinder ein Blickfang, zahlreiche Sonsbecker hatten wieder ihre Fenster stimmungsvoll dekoriert und beleuchtet. Die schönsten Fensterbilder werden prämiert.

In Rheinberg-Mitte gab es traditionell zwei große Umzüge: am Samstag am Annaberg und am Sonntag in der Innenstadt. Das Martinsspiel mit der Mantelteilung war der jeweilige Höhepunkt. Anschließend wurden die Tüten in der Grundschule Grote Gert und in der Stadthalle ausgegeben. Zur Schlussveranstaltung am Sonntagabend in der Rheinberger Stadthalle waren nach der Tütenausgabe alle eingeladen, die beim Sammeln für St. Martin und beim Schmücken der Häuser mitgemacht hatten oder auf andere Weise dem Martinskomitee verbunden sind.

In Xanten achtete die Viktor-Schule darauf, dass in diesem Jahr keine größeren Menschenansammlungen entstehen – wegen der Corona-Pandemie. Für den Martinszug nahmen die Kinder dieses Mal eine andere Strecke und gingen in vier Gruppen. In Birten organisierte der Tambourkorps ein kindgerechtes Martinsfest im historischen Amphitheater. Hunderte Menschen nahmen daran teil. Mädchen und Jungen erlebten, wie Sankt Martin seinen Mantel mit einem Bettler teilt.

(up/bp/beaw)