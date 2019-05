Speed-Dating mit regionalen Betrieben : In acht Minuten zum Traumberuf

Alpen Die Alpener Sekundarschule hat Schüler der neunten Klassen und regionale Unternehmen zusammengebracht, damit diese sich bei einem „Speed-Dating“ kennenlernen. Auffallend: Oftmals waren die Betriebe die Bewerber.

Jeweils acht Minuten saßen rund 70 Schüler der neunten Klassen Vertretern von regionalen ausbildenden Betrieben aus dem Pflegebereich, der Metallverarbeitung oder etwa dem Garten- und Landschaftsbau gegenüber, dann wurde gewechselt. Was dabei auffiel: Die eigentlichen Bewerber sind oftmals die Betriebe. „Normalerweise erwarten wir nach den Sommerferien die Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2020. Die Wahrheit ist aber: Von den 15 Ausbildungsplätzen für 2019 sind erst sieben besetzt. Es dürfen sich also gerne Bewerber melden“, erklärt Christine Heinrichsmeyer von der Sparkasse am Niederrhein.

Umfrage Laut einer Befragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) findet inzwischen jeder dritte Betrieb keinen Auszubildenden, jeder zehnte erhält nicht einmal eine Bewerbung. Fachkräftemangel In der betrieblichen Ausbildung gibt es nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit seit dem vergangenen Jahr weniger Bewerber als offene Ausbildungsstellen. Das führt dazu, dass alleine im Handwerk schon in naher Zukunft mehr als 250.000 Fachkräfte fehlen.

Gute Argumente im Wettbewerb um Auszubildende hat auch Thomas Luft, der in Alpen und Borth einen Edeka-Markt betreibt: „Wir haben ein tolles Team, bieten abwechslungsreiche Tätigkeiten und sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zum eigenen Laden.“ Ein gewichtiges Argument ist sicherlich auch die Vergütung. Azubis zur/m Kauffrau/mann erhalten im ersten Lehrjahr bereits mehr als 800 Euro monatlich. Was das betrifft, hat Thomas Kretzer von der Alpener Burg- und Adler-Apotheke schlechte Karten. Denn für den Besuch der zweijährigen Fachschule müssen angehende Pharmazeutisch-technische Assistenten/innen 210 Euro monatlich bezahlen. Auch wenn Fördermittel aus dem Gesundheitsministerium diesen Betrag auf knapp über 60 Euro im Monat schrumpfen lassen, hält das den Anreiz, diesen Beruf zu ergreifen, in Grenzen. „Gerade Apotheker leiden sehr unter dem Mangel an Auszubildenden. Deshalb übernehmen wir die Kosten für die Schule“, so Kretzer. Äußerst flexible Arbeitszeiten, gute Arbeitsbedingungen und die Aussicht, immer einen Job zu bekommen nennt er als weitere Argumente.