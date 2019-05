Bau- und Planungsausschuss : St. Josef möchte neues Hospiz in Rheinberg bauen

Rheinberg Der Antrag liegt seit wenigen Tagen im Stadthaus vor, sagte der Technische Beigeordnete Paus im Bau- und Planungsausschuss.

Die St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft Moers hat einen Bauantrag bei der Stadt Rheinberg eingereicht. Sie möchte an der Moerser Straße im Windschatten des St.-Nikolaus-Krankenhauses (Psychiatrie) ein neues Gebäude für ein stationäres Hospiz errichten – in Ergänzung zu dem bestehenden Hospiz im Haus Sonnenschein, das weiterhin in Betrieb bleiben soll. Wie der Technische Beigeordnete der Stadt, Dieter Paus, am Mittwochabend am Ende der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses mitteilte, sieht die Planung Platz für zehn Bewohner in einem flachen Gebäude vor, das an das bestehende Haus angrenzen soll. Dieter Paus: „Der Bauantrag wird jetzt von uns bearbeitet. Ich gehe davon aus, dass er in Kürze genehmigt werden kann. Dem steht meiner Ansicht nach nichts entgegen.“