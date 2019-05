Entscheidung fällt am 16. Mai : Verein für St.-Anna-Kapelle plant seine Auflösung

Rheinberg Als Grund wird das geringe Engagement der Mitglieder angeführt. Entscheidung fällt bei der Hauptversammlung am 16. Mai.

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zum Erhalt der St.-Anna-Kapelle am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr in der St.-Anna-Kapelle auf dem Friedhof Annaberg soll die Auflösung des Vereins beschlossen werden. Unter dem Tagesordnungspunkt sechs soll eine Mitgliederentscheidung herbeigeführt werden. Sollte es dabei einen Mitgliederentscheid über den Wunsch einer Weiterführung der Vereinsaktivitäten mit einem neuen Vorstand geben, so werde dies möglich gemacht, teilte der Vorstand am Donnerstag mit.