Kabarett : HG Butzko ruft im Schwarzen Adler: „Echt jetzt!“

Rheinberg-Vierbaum Der Kabarettist HG Butzko tritt am Sonntag, 12. Mai, 20 Uhr, im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 auf. Sein Programm heißt „Echt jetzt!“. Butzko befasst sich mit dem Bindeglied von Wissenschaften und Religionen, die sich einig sind, dass der Mensch nur im „Hier und Jetzt“ lebe.

Und: Hantiert der Mensch am Smartphone oder Tablet rum, ist er nicht im „Hier und Jetzt“, sondern im „Zewa“, also im „Wisch und Weg“. Und wenn man bedenkt, wie viel Einfluss dieses digitale Paralleluniversum bereits auf unser Leben hat, dann muss man feststellen: Die wirklich Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken in den Parlamenten, sondern an der Wall Street und im Silicon Valley. Dorthin hat HG Butzko diesmal seine investigativen Recherchefühler ausgestreckt, Hinter- und Abgründe beleuchtet, und Erschütterndes herausgefunden. Karten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es in Rheinberg in der Buchhandlung Schiffer-Neumann, im Schwarzen Adler täglich ab 17 Uhr oder in Duisburg, Konzertkasse Lange, Kuhstraße 14.