Polizei sucht Zeugen Jysk-Einrichtungsgeschäft in Rheinberg überfallen

Der Räuber kam genau zu dem Zeitpunkt, als die Kasse abgerechnet worden war: Am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr ist das Einrichtungsgeschäft Jysk (ehemals Dänisches Bettenlager) an der Xantener Straße/Ecke Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg überfallen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als ein 37-jähriger Mitarbeiter nach Geschäftsschluss das Geld aus der Kasse in einen anderen Raum bringen wollte, sei er von einem unbekannten Täter überrascht worden. Der habe unter Androhung von Gewalt die Herausgabe des Geldes gefordert. Anschließend sei der Täter mit der Beute durch den Hinterausgang in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Angestellte blieb unverletzt. Er habe der Polizei lediglich sagen können, dass es sich um einen Mann von etwa 1,80 Meter Größe mit dunkler Kleidung gehandelt habe. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02843 9276-0 zu melden.