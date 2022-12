Sanierungsbedarf im Veener Klubheim Legionellen verursachen hohe Kosten

Der Umkleidetrakt am Sportplatz von Borussia Veen muss dringend saniert werden. Die Grünen sehen allerdings noch erheblichen Beratungsbedarf. Daher wollen sie bei Verabschiedung des Haushaltes die dafür eingestellten Mittel – mehr als eine halbe Million Euro – zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Darüber berät und entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 6. Dezember, in seiner Sitzung (18 Uhr).