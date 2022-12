Nachbarschaftshilfe in Alpen Schöne Momente im Erzählstübchen

Premiere gelungen: Das Erzähl-Stübchen der Alpener Nachbarschaftsberatung war ein voller Erfolg. Alle Geschichten, die die Teilnehmenden erzählt haben, waren selbst verfasst und erzählten vornehmlich von früheren Zeiten am Niederrhein, in der Eifel, im Ruhrpott, im Frankenland oder gar in Frankreich. Schmunzeln, lachen und auch weinen waren erlaubt. Kurzum: Es war kurzweilig.