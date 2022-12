Adventsmarkt in Rheinberg Spektakel zum letzten Mal an der Kirche

Bereits seit 25 Jahren bittet der Verein zusammen mit einer Veranstaltergemeinschaft am dritten Adventswochenende, diesmal also am 10. und 11. Dezember, zum großen Event vor dem Fest auf den Innenhof an der evangelischen Kirche. 25 Jahre, aber pandemiebedingt ist es erst der 23. Adventsmarkt. Und es ist definitiv der letzte an diesem Standort. Weil die Kirchengemeinde dort umbauen will und auch wegen der eher ungeeigneten Fluchtwegesituation hat sich Spektakel schweren Herzens dazu entschieden, einen neuen Standort zu suchen. Wo es 2023 weitergehen soll, soll sich im Januar entscheiden. Auf dem Großen Markt nicht – das hat Corinna Gribl, die erste Vorsitzende von Spektakel, bereits ausgeschlossen.