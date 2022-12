Spektakel-Adventsmarkt in Rheinberg Auf den Standort kommt es an

Als die beiden Spektakel-Gründer Klaus Lang und Hans Renning-Schäfers 1997 zusammen mit anderen einen neuen Adventsmarkt an den Start brachten, fußte die Konzeption auf zwei Ideen, die großen Anteil am Erfolg des Adventsmarktes hatten und haben. Erstens: der Standort. Der heimelige Platz rund um die Kirche war bis dahin unentdeckt und kam bestens an. Zweitens: die Idee, dass Spektakel als Dachverein immer zusammen mit einer Veranstaltergemeinschaft agiert, schaffte ein enormes Gemeinschaftsgefühl. Nun muss es gelingen, den Adventsmarkt an einem neuen Standort zu etablieren.