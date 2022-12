Sportangebote in Rheinberg Concordia geht zu den Menschen

Lucia, Ella. Milo, Ida und Noah sind zwar noch etwas schüchtern, freunden sich aber schnell mit der Situation an. Angeleitet von Ivonne Pusch, der stellvertretenden Leiterin des Awo-Familienzentrums an der Gathstraße in Wallach, krabbeln sie begeistert in die bunten Kriechtunnel und auch in eine Spaßröhre. Alles Dinge, die die Kindertagesstätte in Kooperation mit dem Sportverein Concordia Ossenberg angeschafft hat. Auch Turnmatten im Turnraum der Einrichtung konnten bezahlt werden, weil Geld dafür aus dem Förderprogramm 1000 mal 1000 des Landessportbundes geflossen sind.