Stadtentwicklung in Alpen Bewegung auf der Brache

Es ist bald zwei Jahre her, dass in Alpen der Traditionsgasthof Zur Hoffnung weichen musste, um Platz zu machen für den Bau eines Drogeriemarktes. Seither liegt das Grundstück brach und bot zuletzt alles andere als einen schönen Anblick im Herzen des Dorfes. Nun sorgen Bagger für Bewegung. Allerdings ist das noch nicht der Baustart für das Rossmann-Projekt, das wegen der Baukrise wohl noch mindestens bis zum Frühjahr auf Eis liegt. Nach Angaben der Bauverwaltung wird das Gelände eingeebnet und mit Schotter befestigt. Teile der Flächen sollen in Kürze vorübergehend als zentrales Parkangebot zur Verfügung stehen. bp/RP-Foto: Fischer