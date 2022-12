Kurioser Unfall in Mönchengladbach Autofahrer überrollt Verkehrsschild und flüchtet vom Unfallort

Demnach meldeten Zeugen am Freitag, 2. Dezember, gegen 12.35 Uhr eine Gefahrenstelle an der an der Monschauer Straße in Höhe des Kurvenverlaufs zur Gingterstraße: ein umgeknicktes Straßenschild. Die Gesamtsituation ließ vor Ort angekommene Beamte vermuten, dass sich zuvor ein Alleinunfall ereignet hatte. Von einem Verursacher oder dessen Fahrzeug war allerdings nichts zu sehen.