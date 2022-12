Xantener Weihnachtscircus Mit gebrochener Rippe in die Manege

Er trägt scheinbar mühelos zwei Artistinnen gleichzeitig auf den Schultern. Vollführt selbst in schwindelerregender Höhe akrobatische Höchstleistungen. Sogar im Alltag bringt Jonny Casselly junior seine Freude gerne mit mehrfachen Salti zum Ausdruck. Und dann wird der Zirkusdirektor ausgerechnet beim Fußball verletzt. Wenn sich am Donnerstag, 22. Dezember, der Vorhang zur Premiere des zehnten Xantener Weihnachtscircus’ öffnet, können sich Besucher und Besucherinnen dennoch auf eine spektakuläre Show freuen. Denn die Jubiläumsausgabe verspricht Weltklasse-Künstler, viel Action und eine emotionale Geschichte. In deren Mittelpunkt stehen das Leben und Lebenswerk des Zirkusdirektors. Deshalb steigt Casselly auch mit gebrochener Rippe in die Manege.