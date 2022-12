Tat in Hilden Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Falsche Handwerker haben in Hilden wieder zugeschlagen. Ihr Opfer, eine 88-jährige Frau, haben sie um Bargeld und Schmuck betrogen, teilte die Polizei mit. Am Dienstag, 6. Dezember, klingelten zwei bislang Unbekannte gegen 11.30 Uhr an der Haustüre der Seniorin im Bereich der Hochdahler Straße. Die beiden Männer sagten, Arbeiten am Dachstuhl erledigen zu müssen. Die 88-Jährige ließ die beiden Männer im Haus unbeobachtet.