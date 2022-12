Fälle in Langenfeld und Monheim Diebe stehlen Katalysatoren

() In Langenfeld und Monheim sind am Dienstag mehrere Katalysatoren von Autos abgebaut worden. Am Dienstag meldete sich gegen 18.10 Uhr der Fahrer eines 3er-BMW vom Parkplatz des Berghausener S-Bahnhof und berichtete, dass Unbekannte den Katalysator des Wagens abgesägt hatten. Nur kurze Zeit informierte der Fahrer eines Renault Megane aus Monheim die Polizei über einen Katalysatoren-Diebstahl. Zeugen hatten gegen 17.15 Uhr zwei Männer und eine Frau an der Felix-Wankel-Straße gesehen, die an einem Opel Corsa hantierten. Später stellte sich dann heraus, dass auch an diesem Fahrzeug der Katalysator entwendet worden war. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Sie ist unter der Telefonnummer 02173 288-6310 erreichbar.