Kommunalpolitik in Rheinberg : Etappensieg für Neubau des Millinger Sportheims

Rheinberg Der Rat gab nach teils hitziger Debatte grünes Licht, den Antrag auf Förderung des Projektes zu stellen. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Auch der SV Budberg kommt auf den Wunschzettel.

Für gewöhnlich verfolgen die Funktionäre des Fußball-A-Ligisten SV Millingen den Ausgang des Spiels vom Stankett am Spielfeldrand aus. Diesmal aber saß die Führungsetage des Clubs auf der Galerie im Rheinberger Stadthaus. Auch wenn unter ihr kein Ball rollte, es war höchst spannend, bisweilen dramatisch, was sich da auf politischem Parkett tat. Am Ende stimmte das Ergebnis, aus Millinger Sicht. Der Rat beschloss nach teils hitziger Debatte, umgehend einen Antrag auf Förderung aus dem Investitionspaket des Landes zur Förderung von Sportstätten auf den Weg zu bringen für den seit langem ersehnten Neubau des Sportheims auf der Millinger Anlage. Hier winken 1,35 Millionen Euro für das geschätzt 1,5 Millionen Euro teure Projekt.

Die Genossen forderten Gleichbehandlung des SV Budberg, für Millingen in sorgenvoller Pose um den darbenden städtischen Haushalt eine Deckelung der Kosten und planerisch „mehr Fleisch am Knochen“ , Sie verlangten on top eine Prioritätenliste angesichts des Investionsbedarfs aller „unterfinanzierten“ Sportstätten der Stadt. Hecker sah gar den ohnehin auf recht töneren Füßen stehenden „Pakt für den Sport“ erschüttert. Die CDU dagegen fürchtete angesichts des Pressings von links in einem Schlagabtausch mit Derby-Charakter das „unstrittige“ Projekt Millingen in arge Abstiegsnot geraten, drängte auf eine schnelle Entscheidung.