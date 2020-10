Kommunalpolitik in Rheinberg : Kleines Vermächtnis und ein Ring für den Noch-Bürgermeister

Rheinberg Bürgermeister Frank Tatzel hat seine letzte Ratssitzung geleitet. Er appellierte an den neuen Rat, nicht denen die Bühne im Stadthaus zu überlassen, die wenig Gutes im Schilde führten.

Frank Tatzel, so jedenfalls hat’s den Anschein, hat eine Schlappe im Finale im Rennen um den Bürgermeistersessel gut weggesteckt. In der Sitzung des Rates am Dienstabend jedenfalls, die letzte unter seinem Vorsitz, wirkte er so aufgeräumt und guter Dinge, dass man den Eindruck gewinnen konnte, als sei die Bürde des Amtes von ihm abgefallen und er fühle sich erleichtert. Der scheidende Bürgermeister, der noch ein Mal die Amtskette umgelegt hatte, gratulierte seinem designierten Nachfolger Dietmar Heyde (Grüne) zu dessen „beeindruckenden Erfolg“ und wirkte dabei zweifelsfrei authentisch. „Lieber Dietmar, ich wünsche Dir viel Glück und ein gutes Händchen“, sagte Tatzel und fügte hinzu „Das mit dem Treffen zum Bier, das holen wir nach.“