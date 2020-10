Sport in Dormagen : 8000 Euro Förderung für Sportschulen

Sport in Dormagen

Förderbescheid übergeben (v.l.): Kreisdirektor Dirk Brügge und Thomas Schütz mit Andrea Hurtz und Ulrich Rehmes von der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim. Foto: Stefan Büntig

Nievenheim/Knechtsteden Zur Unterstützung angehender Top-Athleten erhielten die Bertha-von-Suttner Gesamtschule und das Norbert Gymnasium jetzt Gelder vom Rhein-Kreis Neuss. Davon werden Unterrichtsmaterialien und Audiosysteme angeschafft.

Eine verstärkte Talentförderung und die Chance, Schule und Leistungssport noch besser miteinander zu vereinbaren sind die Ziele der beiden Dormagener NRW-Sportschulen Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim und Norbert Gymnasium in Knechtsteden. Jetzt erhielten die beiden Schulen von Kreisdirektor Dirk Brügge den Förderbescheid über 5000 (Nievenheim) beziehungsweise 3000 Euro (Knechtsteden).

Angeschafft wurden von dem Geld in beiden Schulen verschiedene Sportartikel und Unterrichtsmaterialien. „Das Norbert Gymnasium hat zum Beispiel einen neuen Zugschlitten, Deuserbänder, Gewichtsscheiben und verschiedene Bälle benötigt“, erläutert Axel Becker vom Kreissportamt. In den vergangenen Jahren hatten beide Schulen je 3000 Euro erhalten. Dass die Gesamtschule jetzt mit 2000 Euro mehr bedacht wurde, erklärt Becker so: „Es wurden auch zwei Audiosysteme zu Trainingszwecken, wie etwa im gymnastischen und tänzerischen Bereich, angeschafft.“ Bei Anschaffungen sei es wichtig, keine halben Sachen zu machen, wenn diese sinnvoll seien.