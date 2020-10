Infektionslage im Kreis Wesel am 8. Oktober : Corona-Inzidenzwert übersteigt 22er-Marke

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet am Donnerstag einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1501 Personen – vorbehaltlich einer nicht bezifferbaren Dunkelziffer – mit dem Virus angesteckt.

Die Kreisverwaltung Wesel meldet am Donnerstag (Stand 12 Uhr) gegenüber dem Vortag 25 neue Corona-Infektionen (Covid-19) in den Städten und Gemeinden. Die Fälle verteilen sich auf Dinslaken (4), Hamminkeln (2), Kamp-Lintfort (4), Moers (6), Neukirchen-Vluyn (1), Schermbeck (2), Voerde (2), Wesel (2) und Xanten (2).

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 22,0 (nach 18,7 am Mittwoch). Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Bei der Frage, ob die Regeln in einer Region wieder verschärft werden, ist er eine Orientierungsgröße. Eine erste kritische Marke haben Bund und Länder bei Erreichen einer Inzidenz von 50 eingezogen.