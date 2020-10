Interessenvertretung für Ältere : Seniorenbeirat sucht neue Mitglieder

Rheinberg Für die Mitarbeit im Seniorenbeirat werden Interessierte gesucht, die sich für die Interessen von Senioren einsetzen möchten. Denn mit Ablauf der Ratsperiode endet auch die Amtszeit der Mitglieder des Beirates, den derzeit Bärbel Reining-Bender und Margit van Wesel leiten.

Gesucht werden ältere Rheinberger, die aktiv mitarbeiten möchten. Der Beirat besteht aus neun stimmberechtigten und neun stellvertretenden Mitgliedern und tagt mindestens vier Mal im Jahr. Sein Hauptanliegen: Ältere Menschen sollen aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen können. Der Beirat ist die Interessenvertretung älterer Bürger gegenüber Rat, Verwaltung und Öffentlichkeit. Außerdem sollen Interessen, Wissen und Lebenserfahrung der älteren Generation in die Arbeit der Verwaltung und der Ausschüsse eingebracht werden. Der Seniorenbeirat ist unabhängig und weltanschaulich wie parteipolitisch neutral. Er bietet Sprechstunden an und leistet Hilfe. Er bemüht sich um Kontakte und einen Erfahrungsaustausch mit allen relevanten Gruppen und Verbänden. Gegenüber dem Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren gibt der Beirat ein Mal jährlich eine Übersicht über seine Arbeit. Ein Ziel ist es, einen neuen Seniorenplan zu erstellen. Willkommen ist auch, wer nicht über Verbände, Parteien oder Kirchen gebunden ist. Interessierte können sich bis zum 15. Oktoner bewerben bei der Stadt Rheinberg, Fachbereich Jugend und Soziales.