Kommentar zur Alpener Straße in Rheinberg : Der neue Rat und ein altes Problem

Meinung Der Verkehr auf der Alpener Straße in Millingen beschäftigt Politik und Verwaltung seit zwei Jahrzehnten. In dieser Woche reichte der Hauptausschuss den Antrag auf einen Testlauf für einen Lkw-Stopp an den neuen Rat weiter.

Dass die Sitzungsvorlage aber im Ton die sachliche Ebene verlässt, geht zu weit. Da kann man Grünen-Sprecher Jürgen Bartsch, der gar den großen Soziologen Max Weber bemühte, verstehen. So was sollte sich eine Behörde tunlichst verkneifen. Es geht allein um eine fachliche Auseinandersetzung mit einem Problem, das es zu lösen gilt. Dazu hat der Hauptausschuss in dieser Woche wenig beigetragen. Er begnügte sich mit allgemeinen, persönlichen Einschätzungen und reichte den Vorschlag eines Testlaufs für eine Lkw-Bremse an den neuen Rat weiter. Da darf man durchaus gespannt sein. In dem haben die Grünen nach der Wahl nicht nur deutlich an Gewicht zugelegt. Auch der Mann an der Spitze von Rat und Verwaltung ist ein Grüner, der in Millingen zu Hause ist. Ob’s in der Sache was ändert, mal schauen.