Kirchen in Alpen : St. Ulrich bietet jetzt auch eine Weihnachtsbox

Das Jahr schreitet voran und schon bald steht der Advent und schließlich Weihnachten vor der Tür. Nach den sehr guten Erfahrungen mit der „Osterbox“ bietet die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich, ergänzend zum Gottesdienstangebot, auch zur Advents- und Weihnachtszeit eine Box für zu Hause an, wie Pastoralreferentin Katharina van Meegeren mitgeteilt hat. Mit dem ersten Advent startet die Box, vollgepackt mit Impulsen, Gebeten, Liedern, Anregungen, Videoclips, Tipps und ganz praktischen Vorschlägen, wie die Advents- und Weihnachtstage zu Hause gestaltet werden können. Die Box ist wieder in den drei Ausführungen „klassisch-traditionell“, „modern-alternativ“ oder „familienfreundlich“ (Kinder bis zu 10 Jahre) erhältlich. Anmeldungen können von sofort an bis zum 31. Oktober telefonisch über das Pfarrbüro von St. Ulrich in Alpen unter Telefon 02802 8002800 oder auch online unter www.pfarrei-stulrich.de erfolgen.