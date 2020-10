Theatersaison eröffnet : Ein Theaterstück, das in Zeiten von Corona spielt

Rheinberg Mit dem Boulevardstück „Ich hasse dich – heirate mich“ hat die neue Rheinberger Theatersaison begonnen. Auf Abstand und unter Corona-Bedingungen.

Theater und Corona, das funktioniert in Rheinberg ganz gut, wie die Besucher des Stücks „Ich hasse dich – heirate mich!“ jetzt erleben konnten. Das Rheinberger Theaterprogramm ist mit dieser turbulenten Komödie in die Saison gestartet. Das Besondere: Das Stück handelt vom Leben in Corona-Zeiten, gespielt in Corona-Zeiten. Die Autoren Florian Battermann und Jan Bodinus haben beim Schreiben zu Zeiten des Shutdowns Tempo vorgelegt und erreichen ihr Publikum gerade und mittig in diesem Pandemie-Umfeld.