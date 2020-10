Alpener Ratspolitik : Jörg Banemann führt weiterhin die SPD-Fraktion

Alpen Jörg Banemann (63) bleibt Vorsitzender der am Wahlsonntag um drei Mandate geschrumpften SPD-Ratsfraktion. Das hat Parteichef Wolfgang Zimmermann nach der konstituierenden Sitzung im Gespräch mit der Redaktion mitgeteilt.

Erster Stellvertreter Banemanns ist Armin Lövenich (64), der gleichzeitig das Amt des Fraktionsgeschäftsführers ausübt. Zweiter Vize ist Wolfgang Zimmermann (60), der noch bis zur nächsten Mitgliederversammlung Anfang nächsten Jahres gewählter Partei-Chef ist und dann erneut für das Amt kandidieren möchte. Zudem gehören Karl-Heinz Kohl (74) und Werner Kuhn zur Fraktion. Dazu stößt Richard Kühling (66) als Sachkundiger Bürger, den die Genossen vermutlich in den Ausschuss für Bau und Planung entsenden möchten. Die Sozialdemokraten in Alpen fuhren mit 15,6 Prozent eines ihrer schlechtesten Wahlergebnisse ein und haben mit einem Minus von 8,4 Prozent-Punkten drei ihrer zuletzt acht Sitze verloren und damit ihre Rolle als zweite Kraft im Rat eingebüßt. Damit haben die Genossen auch keine Anspruch mehr darauf, einen Vize-Bürgermeisterposten oder einen Vorsitz in einem Fachausschuss zu beanspruchen. Dieses Recht geht nun auf die Grünen über, die künftig mit sechs Leuten (plus zwei) im Rat vertreten sein werden.