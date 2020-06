Abitur 2020 in Rheinberg : Zeugnisausgabe mit Sprung vom Fünfer

Die Abiturienten und deren Eltern verfolgten das Bühnenprogramm von der Liegewiese aus. Sie saßen auf Klappstühlen und Decken. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die 101 Abiturienten des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums wurden am Freitag nicht wie sonst üblich in der Stadthalle, sondern im Underberg-Freibad unter freiem Himmel und bei herrlichem Sonnenschein verabschiedet. Schulleiter Marcus Padtberg sprang nach seiner Rede vom Turm ins Becken.

Normalerweise läuft das am Amplonius-Gymnasium so im Abitur: Es gibt ein Dutzend Vorabifeiern, die Crazy Week, eine Treckerfahrt, die Zeugnisübergabe in der Stadthalle und den Abiball.

Und diesmal? Alles anders. Wegen Corona. Vorabifeiern, Crazy Week, Treckerfahrt, Abiball – alles futsch. Sehr traurig. Aber immerhin erlebten die Abiturienten am Freitag eine ganz wunderbare Zeugnisübergabe. Im Underberg-Freibad bei schönstem Sonnenschein. 101 Abiturienten, von denen die meisten ihre Eltern mitgebacht hatten, so dass es rund 300 Menschen waren, die es sich auf der Liegewiese bequem machten. Auf Decken, auf Stühlen, an kleinen Tischen.

Schulleiter Marcus Padtberg sprang nach seiner Rede ins Wasser. Foto: Uwe Plien

Info Diese Amplonianer haben die Prüfungen geschafft Diese 101 Schüler und Schülerinnen haben die Abitur-Prüfungen am Rheinberger Amplonius-Gymnasium bestanden und haben ihre Zeugnisse erhalten: Selçuk Açikel, Lara Andrischack-Schuetzmann, Leon Bahr, Felix Beaujean, Denise Becker, Ann-Christin Biese, Lara Bischoff, Arne Blum, Jule Bramkamp, Jacqueline Bundt, Jan Burmann, Tjard Clausen, Priska Croonenbrock, Jil Dohmen, Laleh Dominiak, Alina Dormann, Mirke Ehmann, Maria Finck, Alina Foster, Timo Füg, Zoe Funck, Jana Geldermann, Jana Gerhardt, Alina Gerhardt, Lisa-Michelle Gerold, Anna-Lena Gerold, Jonas Gerritz, Dennis Glogau, Adrian Goedecke, Hendrik Goldmann, Mara Grootz, Luis Hallemann, Justin Hartmuth, Phoebe Hauk, Sven Heimbach, Sarah Henselder, Merrit Holzum, Gloria Jähnel, Jana Jäke, Tim Jelitto, Nils Jurjahn, Talha Kaymak, Hannah Kempken, Ole Kisters, Lea Klasen, Annika Knorr, Clemens Koch, Sven Kolberg, Paulina Koszacka, Lukas Krall, Hannah Lambertz, Felix Lapps, Phil Laschewski, Celine Lemke, Julia Loresch, Kevin Luong, Birte Manzke, Fabienne Miehle, Paulina Misz, Sebastian Möbius, Tobias Monschke, Cheyenne Müllers, Malte Naß, Jana Niklas, Daniel Oppers, Lara Paulweber, Katrin Peters, Hanna Pulawski, Sebastian Puphal, Sonja Püttjer, Celine Radke, Klodina Rama, Nele Reifenrath, Neele-Fia Reinert, Laura Renkens, Julia Roll, Franziska Rother, Jonathan Rous, Jantje Schäfer, Nicolai Schäfer, Joshua Scharpenberg, Leonie Schlich, Niklas Schünemann, Sven Seilheimer, Charlotte Simon, Leon Spillmann, Katja Stahl, Felix Steinkuhl, Sheila Tritt, Melisa Trumić, Melissa Twardzik, Zara Uçan, Yannick Verhülsdonk, Jana Voigt, Jonas Wack, Nadine Wahl, Alexandra Widera, Maya Willicks, Timo Windhuis, Jan Windhuis und Thorben Würzinger.

„Ganz ehrlich: Nach einer Notlösung sieht das hier nicht aus“, sagte Bürgermeister Frank Tatzel. Er gratulierte den Abiturienten und wünschte ihnen alles Gute. „Sie, die jungen Leute, sind unsere Zukunft. Von Ihnen wird es abhängen, wie sich Deutschland entwickelt“, sagte er. Dass es keinen Abiball gebe, sei sehr schade, aber er machte Mut: „Bestimmt wird es später einmal ein großes Fest bei einem Wiedersehen geben.“

Das Schulorchester spielte, einige Mitglieder wurden verabschiedet. Für die beiden Kirchen sprachen Pastoralreferentin Saskia Herbst und Pfarrer Michael Hammes über die Bedeutung des Regenbogens.

Und dann war der Schulleiter an der Reihe. Marcus Padtberg bezog sich ganz auf die Örtlichkeit Freibad, verglich die Schulzeit mit einem Langstreckenschwimmen, schulische Misserfolge mit einem Bauchplatscher und, ja, er erinnerte auch daran, dass mancher Schüler gerne mal abgetaucht sei.