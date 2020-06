Auffahrunfall auf Rheinberger Straße : Autofahrer nach Unfall gesucht

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Rheinberg Die Polizei sucht den Fahrer eines grünen Pkw, der am Donnerstagmorgen an einer Ampelkreuzung auf der Rheinberger Straße (L155) in einen Unfall verwickelt war und danach weiterfuhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Polizeiangaben war ein 25-jähriger Rheinberger um 7.45 Uhr in einem schwarzen Mini Cooper One auf der Rheinberger Straße unterwegs. In Höhe der Autobahnzufahrt Rheinberg (A 57) fuhr er auf einen wartenden, grünen Pkw auf. Hierbei erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen. Der Fahrer des wartenden Pkw fuhr nach dem Wechsel von Rot- auf Grünlicht an der Ampel in Richtung Kamp-Lintfort davon.

Der Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02843 92760 zu melden.

(RP)