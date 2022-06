Berufskolleg Viersen : Die Abiturienten 2022

Die Abiturientia 2022 des Berufskollegs Viersen. RP-Foto: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Nicht nur an Gymnasien und Gesamtschulen kann man sein Abitur ablegen, das ist auch am Berufskolleg Viersen am Ransberg in Dülken möglich. Folgende Schülerinnen und Schüler haben dort jetzt ihr Abitur gemacht: Clara Berles, Adriana Bröker, Sonngard Daum, Methma De Silva, Julienne Hartung, Arthur Henkel, Monique Kirschbach, Lea Krämer, Isabell Reinhardt, Lisa Viehoff, Tim Amberg, Nele Berger, Alica Blanken, Cornelia Bonschen, Chiara Glabach, Mika Hauser, Vivienne Hommen, Lara Kurowski, Lucy Lamatz, Ghena Mhanayeh, Lea Müller, Kim Quach, Julia Schneikert und Jan Vitovec.