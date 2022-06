Ein Hauch von Einhorn in Brüggen : Ausgefallenes für Pferde – Balsam lässt Hufe glitzern

Brüggen Haben Sie schon einmal Glitzer-Balm für Pferdehufe gesehen? Diesen finden Sie bei der Brüggenerin Angelique Optenplatz. Sie hat sich den Traum von einem kleinen Geschäft erfüllt.

Was die Brüggenerin Angelique Optenplatz (27) in ihrem neuen Laden „Exquisite by Angelique“ verkauft, lässt staunen. An der Klosterstraße 79 in der Brüggener Fußgängerzone sind Produkte für Pferd und Hund, aber auch für die modebewusste Reiterin zu finden.